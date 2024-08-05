Французский режиссер Гаспар Ноэ посетил Москву

В ночь с 3 на 4 августа знаменитый французский режиссер Гаспар Ноэ был замечен в Москве. Видео с ним опубликовали посетители ночных клубов, где проводил время гость.





Режиссер потанцевал в Simach под песню Шуры «Ты не верь слезам». Ролик распространили в соцсетях.





По данным журнала «Москвичка», Гаспар Ноэ прибыл в столицу для участия в одном закрытом мероприятии. Организатором выступило агентство K2.





Ранее Москву посетила другая знаменитость. В столицу приезжал рэпер Канье Уэст. Исполнителя заметили в одном из ресторанов и в других локациях.









Фото: YouTube