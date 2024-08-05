Французский режиссер Гаспар Ноэ посетил Москву

Создатель фильмов «Экстаз» и «Необратимость» был замечен в ночных клубах.
Фестиваль «Берега дружбы» прошел в Таганрогском художественном музее.
К своим ролям вернутся Педро Паскаль и Белла Рамзи.
Съемки фильма прошли в Москве и области, а также в Пермском крае.
Производство новых серий начнется в 2025 году.
Создатель фильмов «Экстаз» и «Необратимость» был замечен в ночных клубах.
Фестиваль «Берега дружбы» прошел в Таганрогском художественном музее.
К своим ролям вернутся Педро Паскаль и Белла Рамзи.
Съемки фильма прошли в Москве и области, а также в Пермском крае.
Производство новых серий начнется в 2025 году.
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05.08.2024