В Таганроге завершился молодежный фестиваль поэзии

Девятый Международный молодежный фестиваль-конкурс поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы» завершился в Таганроге. Об этом сообщили в министерстве культуры Ростовской области.





Фестиваль прошел в Таганрогском художественном музее в минувшие выходные. Мероприятие объединило любителей поэзии из многих уголков страны и ближнего зарубежья.





В рамках программы состоялась экскурсия по художественному музею. Литераторы поучаствовали в поэтическом вечере. Они читали стихотворения, пели песни как на русском, так и на других языках многонациональной России.





В минкультуры региона отметили, что общение получилось теплым и дружественным. В ведомстве описали мероприятие как раскрывающее глубокие темы, представленные в проникновенных стихах авторов.









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