Четвертый сезон «Дома дракона» станет последним для сериала

Сериал «Дом дракона» завершится на четвертом сезоне. Об этом информирует Variety.





Шоураннер и один из создателей сериала Райан Кондал уточнил, что приквел «Игры престолов» будет включать еще два сезона. Производство новых эпизодов начнется в начале 2025 года.





По данным издания, сейчас сценаристы работают над написанием третьего сезона. Подготовка к съемкам начнется уже осенью 2024 года.





Кондал также отметил, что не обсуждал с HBO, будет ли новый сезон состоять из восьми серий. Создатель выразил надежду, что ритм проекта с точки зрения драматического повествования останется прежним.





Ранее вышла заключительная серия второго сезона «Дома дракона». В России его выпустит ряд стриминговых сервисов, включая «Кинопоиск», «Амедиатеку» и Okko.









Фото: YouTube