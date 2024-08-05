В Кириллове появится музей писателя Юрия Коваля

В недавно отреставрированной Московской башне Кирилло-Белозерского музея-заповедника создадут музей, посвященный детскому писателю, поэту, сценаристу, художнику и барду Юрию Ковалю. С 1963 года он проводил каждое лето на кирилловской земле, что стало основой для реализации этого проекта.





Генеральный директор музея-заповедника Михаил Шаромазов отметил , что идея создания музея возникла в прошлом году во время презентации проекта «Монохроники Юрия Коваля». Он и дочь писателя, Юлия Коваль, представили проект в Кириллове, который вызвал интерес у гостей из разных уголков России, сообщает ТАСС. Многие из них приехали специально, чтобы ближе познакомиться с биографией Коваля и увидеть места, описанные в его произведениях. Выставка, хотя и продлилась всего несколько месяцев, продемонстрировала актуальность творчества автора для современного поколения, что и стало причиной решения о создании постоянной экспозиции.





Новая экспозиция получит название «От Красных ворот». Это название связано с автобиографичной повестью Коваля и его прежним местом жительства в Хоромном переулке. Экспонаты будут размещены на двух ярусах Московской башни и включат материалы из семейного архива писателя. Родственники предоставили картины, деревянные скульптуры, книги, фотоматериалы, а также личные вещи и записки автора.





В музее планируют представить Юрия Коваля во множестве ролей: как художника, скульптора, барда и сценариста. Зрители смогут узнать о его жизни через воспоминания друзей, включая поэта Юрия Визбора и писателей Эдуарда Успенского и Вадима Чернышева. Михаил Шаромазов подчеркнул широкий круг общения Коваля, который даже знал известного писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова.





Особое внимание в выставке уделят русским баням. Сотрудники музея исследовали «банную» биографию Коваля, насчитывающую 19 бань в различных районах Москвы. Заведующая экспозиционно-выставочным отделом Юлия Лебедева отметила, что посещение бани было важной частью жизни писателя до последних дней. В Москве он часто собирался с друзьями в бане по пятницам, а в поездках это мероприятие также входило в обязательную программу. Остров, посвященный баням в его произведении «Суер-выер», получил название «остров неподдельного счастья».





Открытие музея запланировано на ближайшие месяцы. Он станет важным культурным центром для поклонников творчества Юрия Коваля.









Фото: YouTube