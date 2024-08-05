Более 100 работ представили на выставке-конкурсе «Мастеровые Вятки» в Кирове

В понедельник, 5 августа в Кирове открылась выставка-конкурс «Мастеровые Вятки», приуроченная к 650-летию города. В экспозиции представили сотни работ более чем 250 мастеров народных художественных промыслов.





Представители кировской «Диорамы», где проходит выставка, подчеркнули, что это событие стало одним из самых значимых в культурной жизни региона и страны. Они отметили, на праздник вятских ремесел приезжают туристы из разных уголков России.





На выставке можно увидеть практически все традиционные вятские промыслы, которые сохранились до наших дней: дымковская игрушка, кукарское кружево, плетение из соломки и лозы, вятская керамика, матрешки, художественная обработка дерева, изделия из капа и можжевельника, а также вышивка и авторские мягкие игрушки.





Кировская область известна тем, что здесь развиваются более 10 видов народных художественных промыслов. По инициативе губернатора Александра Соколова в регионе реализуют комплекс мер поддержки для мастеров и предприятий этой сферы, включая налоговые преференции.





Выставка-конкурс продлится до 1 сентября. Каждую неделю мастера народных художественных промыслов проведут мастер-классы для всех желающих. По завершении выставки конкурсная комиссия определит победителей в 16 номинациях.









Фото: Предоставлено Дирекцией 650-летия города Киров