Фестиваль «Десятый мередиан» собрал свыше 15 тысяч гостей в Няндоме

Мультиформатный фестиваль «Десятый меридиан» прошел в Няндоме, расположенном на юге Архангельской области, и собрал около 15 тысяч участников. Об этом сообщили в оргкомитете мероприятия. Основные события фестиваля состоялись на водной сцене озера Боровое.





По информации организаторов, за три дня фестиваль привлек более пятнадцати тысяч гостей, которые наслаждались музыкальными выступлениями на большой сцене, расположенной прямо на воде, передает ТАСС.





В рамках «Десятого меридиана» были представлены новые проекты, посвященные культуре Русского Севера. Зрители стали свидетелями нескольких премьер. Одним из центральных событий стала презентация пространственной электроакустической симфонии «Ау, это Север», написанной экспериментальным композитором Олегом Гудачевым. Музыканты Московского ансамбля современной музыки исполнили произведение, состоящее из девяти частей, каждая из которых отражала тему идентичности Севера и уникальные черты местных жителей.





Также на фестивале выступил обладатель «Золотой маски» и мультиинструменталист Петр Главатских с музыкальным спектаклем «Моцарт и Сальери. Opus Posth». В этом проекте приняли участие академический хор и солисты Детской школы искусств Няндомы. Продюсер фестиваля Наталья Гайкович отметила, что совместные выступления известных артистов и учащихся школы стали важной особенностью мероприятия, в котором участвовали более 80 юных музыкантов.









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