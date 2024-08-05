В Москве сносят здание бывшего кинотеатра «Красная Пресня»

В центре столицы стартовал процесс сноса здания, которое когда-то служило кинотеатром «Красная Пресня». Экскаватор активно разбирает кровлю сооружения, что привлекло внимание местных жителей.





Согласно информации источников, на фасаде здания недавно появилось объявление о планах по реконструкции. Однако других уведомлений о начале работ не поступало. Жители района выражают опасения, что на месте бывшего кинотеатра может начаться масштабное строительство.





Кинотеатр «Красная Пресня» был возведен в середине XX века. В начале 2000-х здание преобразовали в ночной клуб, а права собственности на него передали компании ОАО «ГРО-М». В 2013 году клуб закрылся по требованию местных жителей, после чего здание осталось заброшенным.





В 2020 году представители департамента культуры сообщили местному муниципальному депутату, что права собственности ОАО «ГРО-М» будут аннулированы, и здание вернется в собственность города. В планах значилось создание культурного досугового центра, что также поддерживали местные жители, организовавшие соответствующую петицию.



