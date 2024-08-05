Иностранные художники высоко оценили форум-фестиваль «Москва 2030»

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» привлек внимание иностранных цифровых художников, участвующих в фестивале медиаарта «Город света», проходящем в парке «Зарядье». Участники отметили беспрецедентный масштаб мероприятия и его культурную значимость.





Природная красота одного из самых посещаемых парков столицы вдохновила известного китайского медиахудожника Као Юкси. Он стал известен благодаря своим аудиовизуальным эффектам на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, а его монументальные цифровые работы выставлялись в престижных музеях по всему миру.





Као Юкси поделился своими впечатлениями о Москве. Он подчеркнул потрясающую архитектуру и активное культурное сообщество, где всегда происходят интересные события.





«Я был в Москве ранее. Это удивительный город, где сочетаются шарм старины и современные технологии. Архитектура потрясающая, бурлящее культурное сообщество, здесь всегда происходит что-то интересное», — признался Юкси.





Художник отметил, что в Москве история и будущее переплетаются удивительным образом, а город продолжает развиваться, не забывая о своих корнях. Для него было важно представить свои работы в России.





Он также добавил, что арт-сообщество в России отличается живостью и открытостью к новым идеям. Художник встретил множество творческих людей, увлеченных смешением искусства и технологий. По его мнению, Москва является отличным местом для сотрудничества и расширения творческих границ.









Фото: предоставлено пресс-центром форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»