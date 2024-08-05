Ольга Любимова раскрыла количество участников в Международном детском культурном форуме

С 22 по 24 августа в отреставрированном Московском дворце пионеров пройдет III Международный детский культурный форум, в котором примут участие более 2000 детей. Министр культуры России Ольга Любимова сообщила об этом на пресс-конференции в ТАСС.





Форум откроется 22 августа, и на нем ожидают участников из всех 89 регионов страны, а также гостей из-за рубежа. На данный момент зарегистрированы 15 делегаций, среди которых дети из Индии, Египта, Сербии, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Боснии и Герцеговины, Китая, Бразилии, Приднестровья, Сирии, Туркменистана, Узбекистана, Иордании и Ливии.





Ольга Любимова отметила, что участвовать в форуме смогут подростки в возрасте от 12 до 17 лет. В программе форума запланировано около 60 мероприятий, включая мастер-классы, встречи с известными деятелями культуры и экскурсии. Министр добавила, что форум разделен на шесть творческих направлений под руководством признанных мастеров.





Так, театральное и цирковое искусство курируют народные артисты России Сергей Безруков и Эдгард Запашный, хореографическое искусство — заслуженный артист России Егор Дружинин. Литературу и журналистику представит директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак, кино и анимацию — президент Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» Гавриил Гордеев, а музеи и изобразительное искусство будут курировать генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева и генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова.





По словам министра, каждый из кураторов является лидером своего направления, поэтому участники форума получат уникальный опыт, а также возможность пообщаться и задать вопросы.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой