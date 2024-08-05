Во Франции снимут ремейк комедии «Супербобровы» Дмитрия Дьяченко

Российская кинокомедия «Супербобровы» Дмитрия Дьяченко получит французскую версию. Об этом сообщили представители Международного кинофестиваля дебютов Евразийского континента «Одна шестая».





Продюсер Жан-Мари Ларонз выразил уверенность в том, что история найдет отклик у французской аудитории. Он отметил, что команда уже начала работу над производством и адаптацией сюжета к местным реалиям. По его словам, юмор и социальный контекст будут значительно отличаться от оригинала, что сделает фильм «абсолютно французским».





Кинокомедия «Супербобровы» впервые вышла в прокат в марте 2016 года. Сюжет рассказывает о семье Бобровых, которая вместо десерта на ужин получает метеорит и обретает сверхспособности, действующие только в полном составе семьи. В фильме снялись Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Роман Мадянов и др. В 2018 году вышло продолжение картины — «Супербобровы. Народные мстители».









Фото: YouTube