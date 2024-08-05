Во Франции снимут ремейк комедии «Супербобровы» Дмитрия Дьяченко

05.08.2024

Во Франции снимут ремейк комедии «Супербобровы» Дмитрия Дьяченко
Российская кинокомедия «Супербобровы» Дмитрия Дьяченко получит французскую версию. Об этом сообщили представители Международного кинофестиваля дебютов Евразийского континента «Одна шестая».

Продюсер Жан-Мари Ларонз выразил уверенность в том, что история найдет отклик у французской аудитории. Он отметил, что команда уже начала работу над производством и адаптацией сюжета к местным реалиям. По его словам, юмор и социальный контекст будут значительно отличаться от оригинала, что сделает фильм «абсолютно французским».

Кинокомедия «Супербобровы» впервые вышла в прокат в марте 2016 года. Сюжет рассказывает о семье Бобровых, которая вместо десерта на ужин получает метеорит и обретает сверхспособности, действующие только в полном составе семьи. В фильме снялись Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Роман Мадянов и др. В 2018 году вышло продолжение картины — «Супербобровы. Народные мстители».


Фото: YouTube