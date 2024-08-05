Более 80 тысяч человек посетили выставку «Операция «Багратион» в Музее Победы

С 20 июня 2024 года по начало августа в Музее Победы проходила выставка «Операция «Багратион», приуроченная к 80-летнему юбилею начала Белорусской стратегической наступательной операции. Более 80 тысяч посетителей смогли ознакомиться с уникальными раритетами и узнать о ключевых событиях немецкой оккупации Белоруссии и ее освобождения Красной армией.





В Музее Победы отметили, что выставка подробно освещала главное событие на советско-германском фронте в 1944 году. Экспозиция раскрывала факты о подготовке Белорусской стратегической операции, а также рассказывала о героях боев и освобождении городов.





Выставка представила около 100 подлинных экспонатов и оцифрованных материалов из фондов Музея Победы и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Среди уникальных документов находилась телеграмма от коллектива минского детского сада, адресованная маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому, с благодарностью за освобождение города. Также была представлена политико-административная карта Белорусской ССР 1939 года, выполненная военным корреспондентом ТАСС Павлом Лукницким, на которой отмечено расположение советских войск во время операции «Багратион». Посетители могли увидеть пишущую машинку Olympia, на которой подпольщики Минска печатали сводки Совинформбюро в 1942-1943 годах.





Значительная часть выставки была посвящена белорусскому партизанскому движению. В витринах демонстрировались личные вещи и одежда партизан и подпольщиков, а также трофеи, такие как винтовка Mauser 98k, карманный фонарь вермахта Daimon и компас Bezard образца 1922 года. Белорусский музей представил военную форму и личные вещи организаторов партизанского движения в Белоруссии, среди которых были Герои Советского Союза: командир Минского партизанского соединения Василий Козлов и комиссар партизанской бригады имени К. К. Рокоссовского Петр Машеров.





Экспозицию дополнили мультимедийные тач-панели и планшеты с фотодокументальными материалами. Посетители имели возможность ознакомиться с десятками оцифрованных архивных фотоснимков, газет, графических работ и почтовых карточек, посвященных освобождению Беларуси, из фондов Музея Победы.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы