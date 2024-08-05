Около 1700 человек примут участие в форуме объединенных культур

Санкт-Петербург готовится к проведению юбилейного X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, который состоится с 12 по 14 сентября 2024 года. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 1700 человек, включая ведущих деятелей культуры и искусства из России и других стран, представителей бизнеса и органов власти.





Участники форума будут обсуждать актуальные вопросы и обмениваться идеями о развитии современной культурной среды. В этом году основная тема форума — «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». Программа включает мероприятия, посвященные председательству России в БРИКС и СНГ, а также многосторонние дискуссии о перспективах международного культурного сотрудничества.





Участники смогут посетить деловые мероприятия в рамках десяти тематических секций, среди которых «Право на наследие в многополярном мире», «Искусственный интеллект в культуре и национальный суверенитет», «Культурное наследие: традиции и современность», «Деловая культура», «Медийная культура», «Кино», «Театр», «Музыкальная культура», «Цирк» и «Музеи». Кроме того, насыщенная культурная программа дополнит деловую повестку форума.



