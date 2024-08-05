В Русском музее откроется выставка к 200-летию со дня рождения художника Сороки

Русский музей готовится к открытию первой выставки произведений Григория Сороки, известного портретиста и пейзажиста (1823-1864). Сорока, являясь одним из самых ярких представителей круга Алексея Венецианова, оставил значительный след в российском искусстве.
Темы тихой жизни провинции, светлой грусти и глубокого умиротворения пронизывают его работы. В произведениях художника сочетаются черты «наивности» и «примитива», что гармонично дополняется стремлением к точной передаче деталей, отметили в музее.
Основу выставки составит самое полное собрание работ Сороки, хранящееся в фондах музея, а также единственный альбом с его графическими набросками. В экспозиции также будут представлены произведения современных и близких ему авторов, среди которых Алексей Венецианов, Лавр Плахов, Федор Славянский, Александр Алексеев и Михаил Эрасси.
Выставка объединит более 50 произведений живописи и графики из коллекций Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи и Тверской областной картинной галереи.
В пресс-показе примут участие Григорий Наумович Голдовский, заместитель генерального директора Русского музея по научной работе, и Лада Валентиновна Вихорева, куратор выставки и старший научный сотрудник отдела живописи XVIII — первой половины XIX веков Русского музея. Выставка откроется для посетителей 9 августа и продлится до 4 ноября.
Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея