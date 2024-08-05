В Ульяновске откроется выставка альбомов со стихами русских поэтов

Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина» анонсировал открытие выставки, посвященной рукописным альбомам и их эволюции на протяжении XX века. Экспозиция под названием «Альбомы — хранители воспоминаний» включает в себя коллекцию рукописных альбомов, а также фотографии и письменные принадлежности из фондов учреждения.





Посетители смогут увидеть уникальные экспонаты, такие как альбомы с произведениями русских поэтов и стихотворными записями, созданные подругами ученицы школы № 9 города Ульяновска Зои Голенко в период с 1923 по 1931 год. Также представят девичий альбом с песнями и стихами студентки Ульяновского птицеводческого техникума Тамары Георгиевны Зеленковой. Альбомы часто украшали рисунками и аппликациями, что ярко иллюстрирует работа Людмилы Живоносновской, ученицы Симбирской женской гимназии, основанной Т. Н. Якубовичем.





Некоторые экспонаты представляют собой автобиографические источники. Например, альбом врача Ульяновской областной больницы №1 Ивана Павловича Иноземцева содержит его автобиографию, стихи, рассказы и фотографии. В советское время школьные альбомы пользовались популярностью, и в них фиксировались планы классов, как это сделала комсорг класса Потапова Т. в альбоме комсомольской группы 9 «А» средней школы №40 города Ульяновска.





Особое внимание уделено альбому, переданному в дар музею чувашским народным академиком и краеведом Александром Михайловичем Богатовым. Этот альбом включает фотографии воспитанников Ульяновского чувашского педагогического училища им. И. Я. Яковлева, которые Богатов собирал на протяжении 25 лет (1989-2016 годы) в процессе работы над книгами «Воспитанники Яковлевской школы» и переписки с ними.





Выставка дает возможность погрузиться в мир личных историй, запечатленных на страницах рукописных альбомов, и ощутить атмосферу прошлого через призму индивидуальных воспоминаний. Она будет интересна краеведам, историкам и всем любителям культуры альбомного жанра. Экспозиция будет доступна до 12 ноября 2024 года.









Фото: предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Родина В. И. Ленина»