В Кировской области стартовал Международный Васнецовский пленэр.



Пленэр открылся 4 августа и продлится до 19 августа. В рамках мероприятия 10 художников из России, Беларуси, Китая выйдут на улицы Кирова, чтобы создать уникальные произведения искусства, сообщили организаторы.



По итогам пленэра пройдет выставка лучших работ мастеров.



«Васнецовский пленэр давно стал визитной карточкой нашего региона. 650-летие города Кирова делает это событие особенным. Надеемся, что известные художники представят на своих полотнах неповторимую красоту нашего края, — сказал на открытии пленэра министр культуры Кировской области Даниил Дворцов.



Отмечается, что в этом году Воронцовский пленэр получил статус международного. В состав его участников вошли член Белорусского союза художников Михаил Крот, член Китайской ассоциации художеств и Союза художников России Чжен Гуансюй, выпускница Китайской академии искусств Гао Жуй, выпускница Санкт-Петербургской академии художеств им. И.Е. Репина Цзян Янь.



В программу пленэра также войдет праздник «Рябовские перезвоны». Мероприятие состоится 10 августа на малой родине Васнецовых в селе Рябово. На 17 августа запланировано проведение общегородского уличного мастер-класса «Рисуй, любимый город!».









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