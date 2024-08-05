На совещании Ассоциации банков России обсудили вопросы кредитования под залог интеллектуальной собственности

На экспертном совещании Ассоциации банков России обсудили вопросы кредитования под залог интеллектуальной собственности, проблемы внедрения опыта в регионах, передает пресс-служба Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС), эксперты которого участвовали во встрече.



Отмечается, что тема вызвала живой интерес представителей банковского сектора, а по итогам совещания будет создана резолюция, которая будет направлена в федеральные и региональные банки.



Как сообщил председатель комитета по залогам и оценке Ассоциации банков России Виктор Рослов, проблема кредитования под залог интеллектуальной собственности давно стоит на повестке дня банковского сообщества, однако, говорить о широком распространении такой практики пока не приходится.



«Нематериальные активы используются банками в качестве залога, но чаще они выступают в качестве дополнения к залогу производственных и иных материальных активов», — отметил эксперт.



По словам Рослова, основной проблемой остается неразвитость подходов и мер, позволяющих обеспечить устойчивость стоимости и ликвидности объектов интеллектуальной собственности при изменении владельца, особенно если такое изменение происходит в принудительном порядке.



Участники совещания обсудили и другие вопросы использования нематериальных активов в качестве залога.



Виктор Рослов высоко оценил дискуссию с участием РЦИС: «Прошедшее обсуждение показало реальные шаги и меры по развитию практики кредитования под залог как в части возможности регистрации прав в блокчейне, так и по результатам пилотирования. Для тиражирования опыта представляется перспективным изучение практики перехода прав собственности на объекты интеллектуальных прав на рынке и анализ применяемых хеджирующих мер».









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