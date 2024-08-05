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На совещании Ассоциации банков России обсудили вопросы кредитования под залог интеллектуальной собственности

05.08.2024

На совещании Ассоциации банков России обсудили вопросы кредитования под залог интеллектуальной собственности
На экспертном совещании Ассоциации банков России обсудили вопросы кредитования под залог интеллектуальной собственности, проблемы внедрения опыта в регионах, передает пресс-служба Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС), эксперты которого участвовали во встрече.

Отмечается, что тема вызвала живой интерес представителей банковского сектора, а по итогам совещания будет создана резолюция, которая будет направлена в федеральные и региональные банки.

Как сообщил председатель комитета по залогам и оценке Ассоциации банков России Виктор Рослов, проблема кредитования под залог интеллектуальной собственности давно стоит на повестке дня банковского сообщества, однако, говорить о широком распространении такой практики пока не приходится.

«Нематериальные активы используются банками в качестве залога, но чаще они выступают в качестве дополнения к залогу производственных и иных материальных активов», — отметил эксперт.

По словам Рослова, основной проблемой остается неразвитость подходов и мер, позволяющих обеспечить устойчивость стоимости и ликвидности объектов интеллектуальной собственности при изменении владельца, особенно если такое изменение происходит в принудительном порядке.

Участники совещания обсудили и другие вопросы использования нематериальных активов в качестве залога.

Виктор Рослов высоко оценил дискуссию с участием РЦИС: «Прошедшее обсуждение показало реальные шаги и меры по развитию практики кредитования под залог как в части возможности регистрации прав в блокчейне, так и по результатам пилотирования. Для тиражирования опыта представляется перспективным изучение практики перехода прав собственности на объекты интеллектуальных прав на рынке и анализ применяемых хеджирующих мер».


Фото: Pixabay.com