В Международный кинофестиваль «Будем жить» поступило более 400 фильмов из 15 стран

Более 400 документальных и игровых фильмов режиссеров из 15 стран поступили для участия в XIII Международном кинофестивале «Будем жить».



Смотр пройдет в Москве с 15 по 25 августа.



По словам президента фестиваля, народного артиста России Евгения Герасимова, несмотря на сложности, тем не менее, на конкурс поступают работы из разных стран.



Показы кинофестиваля пройдут в Доме кино, библиотеке киноискусства имени Сергей Эйзенштейна, на Поклонной горе и на других площадках.



В программу войдут 8 полнометражных игровых фильмов, 22 короткометражные игровые картины, 10 документальных.



«Будут четыре российские премьеры. Фильмы будут представлять Россия, Белоруссия, Иран, Кыргызстан, Узбекистан. В этих фильмах снимались такие популярные артисты, как Олешко, Гришаева, Сутулова, Алексей Шевченков, Мария Смольникова, Татьяна Догилева, Максим Стоянов, Татьяна Владимирова, Агата Муцениеце, Даниил Стеклов и другие», — приводит агентство ТАСС слова Герасимова.



Председателем жюри фестиваля стал режиссер и продюсер Джаник Файзиев.









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