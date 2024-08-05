Ушла из жизни театровед Римма Кречетова

Скончалась театровед, историк театра, театральный критик Римма Кречетова.



О кончине Риммы Кречетовой сообщил ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский в Telegram.



«Позвонили соседи и сообщили, что вчера умерла Римма Павловна Кречетова. Выдающийся театровед и выдающаяся выпускница театроведческого факультета ГИТИСа, блестящий театральный критик», — сказал Заславский.



Ректор ГИТИСа отметил, что по статьям Кречетовой знают историю Театра на Таганке.



«Умнейший собеседник, парадоксально мыслившая, не боявшаяся отказаться от прежнего опыта в осмыслении театра и рассказа о театре, прекрасная в любых театральных спорах и застольных беседах. <...> Остроумная и при этом всегда старавшаяся быть предельно деликатной, чтобы невзначай не обидеть собеседника, каким бы несмышленым по ее разумению он ни был», — написал о Кречетовой Заславский.



Отмечается, что Римма Кречетова работала до последних дней своей жизни и была наставником многих театральных критиков.



Работы Кречетовой выходили во многих газетах и журналах. В разные годы Кречетова работала в газете «Советская культура», журнале «Театральная жизнь», других изданиях.









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