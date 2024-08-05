В Дагестане пройдет фестиваль фильмов об СВО «RT.Док: Время наших героев»

Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев» пройдет осенью в Дагестане.



В рамках фестиваля будут представлены фильмы о специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе фестиваля.



Смотр пройдет с 4 по 6 сентября в Кумыкском театре им. Салаватова в Махачкале. Помимо кинопоказов, в программу фестиваля войдут дискуссии, круглые столы, творческие встречи.



В числе картин, которые будут показаны на фестивале, будет лента о нападении на Дагестан боевиков во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом в августе 1999 года.



«Фестиваль — это не просто кинопоказы. Люди, посмотрев эти ленты, понимают, что они о правде. Они показывают, что происходит на самом деле. Зрителя не обманешь, поэтому существует такой запрос и интерес к нашим фильмам», — рассказала руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.









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