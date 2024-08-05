Фонд кино объявил о начале приема заявок на программу «Автор»

Фонд кино объявил о начале приема заявок по программе поддержки сценаристов «Автор» на тему героизма, самопожертвования, а также новейшей истории регионов России, которые вошли в ее состав в 2022 году.



«C 5 августа 2024 года до 23:59:59 5 сентября 2024 года осуществляется прием заявок на участие в специальном тематическом отборе социальной отраслевой программы поддержки сценаристов „Автор“, посвященном подвигу, героизму, самопожертвованию и отваге, а также новейшей истории регионов Российской Федерации, вошедших в ее состав в 2022 году», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Фонда.



Основной отбор состоится с 9 августа и продлится до 9 сентября 2024 года.



Программа поддержки сценаристов «Автор» создана для формирования условий для роста профессиональных компетенций и мастерства сценаристов.









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