Более 33 тысяч школьников приняли участие во флешмобе «Песни о родной стране»

Более 33 тысяч школьников приняли участие во Всероссийском флешмобе ко Дню России «Песни о родной стране», передает пресс-служба Минкультуры России.



Список победителей доступен на сайте проекта «Культура для школьников».



Конкурсный отбор проходил с 12 по 30 июля. Его участники исполняли песни о России. Отмечается, что наиболее популярными были гимн Российской Федерации, «Матушка Земля» Татьяны Куртуковой, «У моей России» Георгия Струве, «Вперед, Россия!» Олега Газманова.



В конкурсе приняли участие как юные сольные исполнители, так и разнообразные певческие команды. Наиболее активными оказались участники из Ставропольского края, Республики Башкортостан, Ленинградской области.









Фото: пресс-служба Минкультуры России