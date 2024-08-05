Кинофестиваль в Локарно откроет историческая драма «Падение короны»

05.08.2024

Кинофестиваль в Локарно откроет историческая драма «Падение короны»
Фильмом открытия 77-го Международного кинофестиваля в Локарно станет историческая драма «Падение короны», сообщили организаторы смотра.

Главные роли в фильме от продюсеров «Жанны Дюбарри» сыграли Гийом Кане и Мелани Лоран. Картина расскажет о последних днях жизни Людовика XVI и Марии-Антуанетты перед казнью.

С российской стороны к производству картины присоединилась компания Russian World Vision, сопродюсерами фильма выступили Ксения Мельниченко и Сэлма Агрба.

Кинофестиваль в Локарно пройдет с 7 по 17 августа.


Фото: Pixabay.com