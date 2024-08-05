Кинофестиваль в Локарно откроет историческая драма «Падение короны»

Открыт прием заявок на специальный тематический отбор, посвященный подвигу, героизму, самопожертвова...
Список победителей доступен на сайте проекта «Культура для школьников».
Главные роли в фильме от продюсеров «Жанны Дюбарри» сыграли Гийом Кане и Мелани Лоран.
В их числе новых постановок — спектакль по древнегреческой комедии Аристофана «Лисистрата».
Картина за выходные заработала в североамериканских кинотеатрах 97 млн долларов, а с начала проката ...
Открыт прием заявок на специальный тематический отбор, посвященный подвигу, героизму, самопожертвова...
Список победителей доступен на сайте проекта «Культура для школьников».
Главные роли в фильме от продюсеров «Жанны Дюбарри» сыграли Гийом Кане и Мелани Лоран.
В их числе новых постановок — спектакль по древнегреческой комедии Аристофана «Лисистрата».
Картина за выходные заработала в североамериканских кинотеатрах 97 млн долларов, а с начала проката ...
Конкурс пройдет с 23 августа по 1 сентября на площадках по всему городу.
Об этом сообщила дочь художника, официальный представитель МИД России Ирина Волк.
Главной темой дискуссии, куратором которой выступил Музей-заповедник истории Дальнего Востока, стала...
В рамках акции будут представлены отечественные и зарубежные фильмы, сериалы, анимационные и коротко...
Премьера фильма ожидается в этом году и пройдет на платформе Kion.
На фестивале ожидаются около 5 тысяч зрителей, сообщила руководитель дирекции фестивальных и культур...
Показы пройдут в трех китайских городах — Пекине, Нанкине и Шэньчжэне — и продлятся до 11 августа.
Центральный герой фильма — агент ФБР Ли Харкер, которая расследует серию жестоких убийств, совершенн...
Конкурс проводится в два этапа.
В рамках поездки музыканты намерены сотрудничать с китайскими джазовыми исполнителями и готовить сов...
Основной причиной закрытия стало отсутствие доходов.
Спектакль поставил британский хореограф Джон Пол Кук.
Премию вручали в 13 номинациях, а также подготовили три специальных приза.
Место проведения — Звенигородский манеж после реставрации был преобразован в современное выставочное...
Выступления охватывают как госпитали, так и воинские части.
05.08.2024