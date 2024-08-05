Московский театр «Шалом» представил планы на новый сезон

Московский театр «Шалом» рассказал о премьерах, которые представит в новом сезоне.



В их числе — премьера спектакля по древнегреческой комедии Аристофана «Лисистрата», передает пресс-служба театра.



«Первая осенняя премьера „Песнь любви. Песнь скорби“ состоится в „Шаломе“ 14 и 15 сентября. Это спектакль по знаменитым библейским текстам, авторство которых приписывают Соломону», — рассказали в театре.



В сентябре театр представит премьеру постановки «Боже мой!» по одноименной пьесе израильского драматурга Анат Гов. Автором идеи сценографии выступил художественный руководитель театра Олег Липовецкий.



Также в сентябре театр выпустит аудиоспектакль, рассказывающий о трех национальных театрах Москвы: еврейском, цыганском и латышском.



В новом сезоне режиссер Сойжин Жамбалова будет работать над спектаклем по пьесе турецкого драматурга Тунджера Джюдженоглу «Лавина».



Завершит 2024 год премьера спектакля по одному из текстов Танаха. Спектакль станет результатом театральной лаборатории.





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