«Дэдпул и Росомаха» признан самым успешным в истории фильмом с рейтингом R

Фильм «Дэдпул и Росомаха» студии Marvel Cinematic Universe признан самым успешным в истории фильмом с рейтингом R (для лиц старше 17 лет).



Картина за выходные заработала в североамериканских кинотеатрах 97 млн долларов, а с начала проката ее киносборы в США и Канаде составили 395,6 млн долларов.



Предыдущий рекорд принадлежит ленте «Страсти Христовы», совокупный доход которой составил 370 млн долларов.



Второе место по итогам выходных в североамериканском прокате досталось фильму «Смерч 2» (22,7 млн долларов), третье — «Ловушке» М. Найта Шьямалана (15,6 млн долларов).



Как сообщалось ранее, фильм «Дэдпул и Росомаха» возглавил прокат в странах СНГ без учета России и Республики Беларусь, где лента недоступна.









Фото: кадр из фильма "Дэдпул и Росомаха"