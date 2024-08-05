В Третьяковскую галерею переданы в дар несколько работ художника Владимира Волка

Об этом сообщила дочь художника, официальный представитель МИД России Ирина Волк.В музей переданы 11 полотен, 4 графических и 2 скульптурных работы художника, сообщила родственница художника в Telegram.Ирина Волк добавила, что, по словам ее отца, искусство должно принадлежать людям.«Я помню эти слова. Поэтому недавно передала 17 его работ в дар Третьяковской галерее. И мне очень хотелось бы, чтобы ценители прекрасного могли любоваться его произведениями», — рассказала дочь художника.Хранитель отдела новейших течений Третьяковской галереи Наталья Сидорова отметила, что дар очень ценен для историков искусства.«Это художник, который является частью бурного процесса последней четверти ХХ века. Изучая его творчество и по источникам, и по публикациям мы поняли, что Владимир Волк из тех художников, которые ищут себя, ищут различные способы выражения своей идеи, и при этом стилистический разброс очень большой», — рассказала Сидорова.