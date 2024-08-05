В Бурятии в рамках проекта «Музейные маршруты» обсудили креативные индустрии

В Бурятии состоялась стратегическая сессия проекта «Музейные маршруты».



Главной темой дискуссии, куратором которой выступил Музей-заповедник истории Дальнего Востока, стал работа музея как субъекта креативных индустрий, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества с онлайн-платформами, образовательными учреждениями, взаимодействия с креативным сообществом, использования междисциплинарных инструментов продвижения.



В рамках цикла «От первого лица» представители музейного сообщества рассказали о связи традиций и современного искусства.



«Бурятия является большой частью российской истории, со своим колоритом, традициями, экономикой, креативной индустрией. Именно в этом регионе мы хотели поговорить о креативной экономике — нам интересно посмотреть, как коллеги работают в этом направлении, и поделиться теми практиками, которые есть в других регионах, включая столицы или федеральные музеи», — отметила директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Харламова.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России