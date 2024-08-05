В Москве в девятый раз пройдет общегородская акция «Ночь кино»

В Москве состоится общегородская акция «Ночь кино».



В рамках акции будут представлены отечественные и зарубежные фильмы, сериалы, анимационные и короткометражные фильмы.



Акция состоится 24 августа в рамках Московской международной недели кино, передает пресс-служба столичного департамента культуры.



«Показы организуют не только в кинотеатрах, но и в парках, музеях, выставочных залах и библиотеках. Там можно будет посмотреть современные фильмы и советскую классику, документальные ленты и дебютные работы в рамках программы „Молодое кино“», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Фильмы начинающих авторов будут представлены в кинотеатре «Художественный». Программу «Открытые границы» представят в кинотеатрах «Ангара», «Космос», «Факел», «Искра», «Вымпел». Документальное и научно-популярное кино будет представлено в кинотеатрах «Спутник», «Тула», «Вымпел», «Космос», «Искра». Гостей акции также ждут показы в Бабушкинском, Измайловском, Таганском парках и на других площадках.









Фото: пресс-служба кинотеатра "Художественный"