Появились первые кадры предстоящего сериала «Амур»

Премьера фильма ожидается в этом году и пройдет на платформе Kion.Центральный персонаж картины — девушка, которая отправляется в Японию на поиски сестры.«Все роли в моей биографии, точнее, большая их часть — это роли жертв. Аня Вдовина — это антижертва, это борец. Поэтому это был большой вызов, ведь очень непросто — позволить себе быть „плохим“, неудобным, быть человеком, который живет так, как он хочет, а не как угодно другим. „Амура“ — это сплошной вызов. „Амура“ — это борьба с самим собой», — рассказала о работе в проекте актриса Алена Михайлова.Производством проекта занимался онлайн-кинотеатр KION при участии кинокомпании 1-2-3 Production и Freeland Film Ltd. Сериал создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).