Появились первые кадры предстоящего сериала «Амур»

05.08.2024
Вышли первые кадры предстоящей драмы «Амур» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым в главных ролях.
Премьера фильма ожидается в этом году и пройдет на платформе Kion.
Центральный персонаж картины — девушка, которая отправляется в Японию на поиски сестры.
«Все роли в моей биографии, точнее, большая их часть — это роли жертв. Аня Вдовина — это антижертва, это борец. Поэтому это был большой вызов, ведь очень непросто — позволить себе быть „плохим“, неудобным, быть человеком, который живет так, как он хочет, а не как угодно другим. „Амура“ — это сплошной вызов. „Амура“ — это борьба с самим собой», — рассказала о работе в проекте актриса Алена Михайлова.
Производством проекта занимался онлайн-кинотеатр KION при участии кинокомпании 1-2-3 Production и Freeland Film Ltd. Сериал создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Фото: кадр из сериала "Амур"