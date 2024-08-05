В Китае стартует фестиваль российского кино

В Китае стартовал фестиваль российского кино.



Показы пройдут в трех китайских городах — Пекине, Нанкине и Шэньчжэне — и продлятся до 11 августа.



В рамках смотра состоится показ семи российских фильмов — художественных и анимационных картин. В их числе фантастическая лента «Сто лет тому вперед», «Чинк: Хвостатый детектив», «Свет», «Поехавшая». Откроет фестиваль драма Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи».



На мероприятии будут присутствовать представители российской киноиндустрии и создатели указанных картин.