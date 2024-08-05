Фильм «Собиратель душ» вышел в лидеры проката в России и странах СНГ

Триллер «Собиратель душ» вышел в лидеры проката в России и странах СНГ. Картина, по данным kinobusiness.com, собрала 66,8 млн рублей за минувшие выходные, без учета недоступного в кинотеатрах России и Белоруссии фильма «Дэдпул и Росомаха».



Центральный герой фильма — агент ФБР Ли Харкер, которая расследует серию жестоких убийств, совершенных загадочным серийным убийцей по прозвищу Собиратель душ. В актерский состав вошли Майка Монро, Николас Кейдж, Алисия Уитт, Блэр Андервуд, Эрин Бойес, Лиза Чандлер.



Второе место по сборам заняла картина Алексея Пиманова «Водитель-олигарх». Лента собрала в прокате за минувшие выходные 31,6 млн рублей.



На третьей строчке рейтинга разместился фильм Артема Лемперта и Кирилла Клепалова «Тополиный пух». Лента собрала за выходные 28 млн рублей.



Кинокомикс «Дэдпул и Росомаха» режиссера Шона Леви, просмотр которого недоступен в России и Белоруссии, стал лидером кинопроката в странах СНГ. Он собрал 75,6 млн рублей.









Фото: кадр из фильма "Собиратель душ"