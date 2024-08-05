В Астрахани в рамках конкурса «Казачий круг» выберут лучшие казачьи коллективы

В Астрахани пройдет Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг», на котором выберут лучшие казачьи коллективы.



Конкурс проводится в два этапа. Первый — заочный тур прошел в июне. В очный тур вышли 24 коллектива из Астраханской, Волгоградской, Ростовской области и Республики Калмыкия, передает министерство культуры Астраханской области.



Войсковой отборочный этап войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» пройдет 9 августа. В этот день состоится торжественная церемония открытия и просмотр конкурсных программ казачьих коллективов, а также церемония закрытия и награждение участников конкурса.



Победитель отборочного этапа войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» примет участие в гала-концерте Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» в Москве.









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