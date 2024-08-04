В Севастопольском театре прошла первая крупная премьера — балет «Грозовой перевал»

04.08.2024
В Севастополе состоялась премьера балета «Грозовой перевал» по произведению Эмили Бронте. Показ прошел во Дворце культуры рыбаков вместо привычной сцены в Херсонесе из соображений безопасности, передает «Российская газета».
Спектакль поставил британский хореограф Джон Пол Кук. В постановке приняли участие известные артисты балета: Ксения Рыжкова, Сергей Полунин, Александр Волчков и Екатерина Одаренко.
Балет «Грозовой перевал» стал первым крупным спектаклем в новом Севастопольском театре оперы, здание которого строится по инициативе президента Владимира Путина на мысе Хрустальный. Он также оказался первым полномасштабным спектаклем, поставленным в новых условиях, несмотря на логистические трудности и проблемы с подбором исполнителей.
В постановке приняли участие артисты балета из Большого, Михайловского и Новосибирского театров, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, «Кремлевского балета», Детского музыкального театра имени Наталии Сац.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что название балета символично отражает сложную ситуацию в городе. Однако благодаря усилиям Андрея Уварова, исполняющего обязанности директора нового театра оперы, и Джона Пола Кука, удалось воплотить этот замысел в жизнь.
Фото: Pixabay.com