Константин Хабенский завершает деятельность своего продюсерского центра

В рамках поездки музыканты намерены сотрудничать с китайскими джазовыми исполнителями и готовить сов...
Основной причиной закрытия стало отсутствие доходов.
Спектакль поставил британский хореограф Джон Пол Кук.
Премию вручали в 13 номинациях, а также подготовили три специальных приза.
Место проведения — Звенигородский манеж после реставрации был преобразован в современное выставочное...
В рамках поездки музыканты намерены сотрудничать с китайскими джазовыми исполнителями и готовить сов...
Основной причиной закрытия стало отсутствие доходов.
Спектакль поставил британский хореограф Джон Пол Кук.
Премию вручали в 13 номинациях, а также подготовили три специальных приза.
Место проведения — Звенигородский манеж после реставрации был преобразован в современное выставочное...
Выступления охватывают как госпитали, так и воинские части.
Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова отметила, что это уникальный формат, который с участием стран БР...
В рамках экспозиции представлены разнообразные жанры, включая масляную живопись, сграффито, мозаичны...
Картина будет носить познавательный характер с акцентом на исторические события.
Произведение было исполнено на берегу озера Боровое с учетом особенностей его прибрежного ландшафта.
Для гостей были организованы шесть интерактивных площадок и выставок.
Проект реализуется в рамках гранта и будет включать 13 актеров из труппы театра.
Помимо музыкальных выступлений, гости фестиваля смогут посетить выставки, творческие мастерские и эк...
Актер скончался 2 августа в возрасте 91 года.
Российские фильмы составляют около 30% от общего числа показов, но обеспечивают 83% кассовых сборов.
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Выставка «Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой» представляет творения Кардена для балетов «Ан...
Основной темой проекта стала история усадьбы «Ивановка».
С начала сезона летние кинотеатры привлекли более 20 тысяч зрителей.
В числе главных исполнителей первого дня — Хмыров, Линда и Дмитрий Маликов.
04.08.2024