Константин Хабенский завершает деятельность своего продюсерского центра

Константин Хабенский завершает деятельность своего продюсерского центра

04.08.2024

Российский актер и режиссер Константин Хабенский прекращает работу своего продюсерского центра. Процесс ликвидации ООО «Продюсерский центр Константина Хабенского» был начат в мае 2024 года, сообщает «Культуромания».

Основной причиной закрытия стало отсутствие доходов.

Официально компания должна была заниматься «производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ», однако в открытых источниках о реализации проектов информации нет.


Фото: скриншот Youtube