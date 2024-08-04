В Москве состоялось вручение первой Международной цирковой премии

В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского прошло награждение первой Международной цирковой премией «Признание». Премию вручали заслуженные артисты и известные деятели культуры России, сообщает «Большая Азия».





Звание «Артист года» присудили Илье Калинину, который выступает в Большом Московском цирке. Калинин отметил, что не ожидал такого признания, но очень рад и благодарен за высокую оценку своего труда.





Премию «Продюсер года» получил заслуженный артист России Владислав Гончаров, известный дрессировщик львов. В прошлом году он основал свой продюсерский центр и организовал гастроли циркового коллектива «Принц цирка» в Луганске.





Церемония награждения включала выступления цирковых артистов: акробатов, жонглеров, клоунов, а также дрессированных животных. Открыли программу воздушные гимнастки под руководством Дарьи Пурчинской и группа жонглеров под наставничеством Елены Бараненко. Особое внимание зрителей привлек художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный, не только участвовавший в шоу, но и получивший премию «Режиссер года».





Аскольд Запашный подчеркнул, насколько сложно было выбрать победителей, так как в цирке много талантливых людей. Он заверил, что система голосования была прозрачной и честной.





В общей сложности премию вручали в 13 номинациях, а также подготовили три специальных приза. Один из них, за вклад в развитие циркового искусства, получил итальянский артист Дэвид Ларибле, выступающий в России уже много лет. Ларибле отметил, что для него выступления в Большом Московском цирке всегда были особенными.





На премию подали 150 заявок, и, по словам организаторов, главная цель премии — выразить благодарность артистам, которые создают магию на манеже.









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