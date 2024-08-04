В Звенигороде открылась выставка, посвященная преображению природы

В Звенигороде стартовала выставка «Преображенная природа», которая демонстрирует 42 работы из коллекций Русского музея и 4 произведения из фондов местного музея-заповедника. Проект исследует, как природные стихии и время суток воздействуют на окружающий мир, сообщает «Российская газета».





Место проведения — Звенигородский манеж после реставрации был преобразован в современное выставочное пространство. Объект, изначально использовавшийся как склад, теперь служит сценой для экспозиции, которая позволяет познакомиться с историей города и его известными жителями, такими как Антон Чехов и Михаил Пришвин.





Выставка включает 42 работы из фондов Русского музея и 4 картины из местного музея-заповедника. Состав экспозиции был обновлен по сравнению с аналогичным проектом, проходившим в Петербурге. В рамках выставки представлены различные зоны: «Облака и тучи», «Радуга», «Светлый день», «Рассветы и закаты», «Лунная ночь», «Стихия воды».





Выставка будет работать до конца лета, предлагая зрителям уникальную возможность увидеть, как искусство отражает и преображает окружающую действительность.









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