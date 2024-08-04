Более 1,5 тыс. мероприятий для поддержки участников СВО провели деятели культуры

Деятели культуры и искусства за последние полтора года приняли участие в более чем 1,5 тыс. мероприятий по поддержке участников специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщила министр культуры Ольга Любимова.





С 2023 года Министерство культуры России начало активную работу по организации агитбригад, которые проводят выступления на объектах, подведомственных Министерству обороны.





Эти мероприятия охватывают как госпитали, так и воинские части, в которых выступают такие знаменитые коллективы, как Ансамбль имени Людмилы Зыкиной, Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова, ансамбль танца «Вайнах», ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова и Омский русский народный хор.









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