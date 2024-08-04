Встреча министров культуры БРИКС состоится в Санкт-Петербурге

Встреча министров культуры стран БРИКС и Фестиваль творческих коллективов стран объединения пройдут на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.





Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что это уникальный формат, который с участием стран БРИКС послужит лучшим примером сотрудничества в культурной сфере и станет стимулом к созданию новых моделей взаимодействия деятелей культуры и организаций, заинтересованных в продвижении искусства, традиционных ценностей, культурного наследия и укрепления дружбы народов.





«На встрече министров мы будем обсуждать перспективы культурного взаимодействия, в том числе российскую инициативу по созданию Евразийской киноакадемии и кинопремии», — поделилась министр.





Она также добавила, что Россия поддерживает эту активную работу, особенно в свете своего председательства в БРИКС в 2024 году. Так, планируется привлечение новых участников в существующие альянсы, такие как Альянс библиотек, Альянс музеев и Альянс детских театров.









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