В Вологде открылась выставка монументального искусства «Время собирать»

В Вологде в Музейно-творческом центре народного художника России Владимира Корбакова открылась выставка монументального искусства «Время собирать», сообщает «Культуромания».
Экспозиция демонстрирует работы более 60 художников. Выставка будет работать до 1 сентября.
Выставка является совместным проектом Вологодского художественного музея и творческого объединения «Пространство», в которое входят члены Московского союза художников и Союза художников России. На мероприятии представлены разнообразные жанры, включая масляную живопись, сграффито, мозаичные работы, маркетри и фрески.
«Художники выбрали для своих работ совершенно разные темы — от библейских сюжетов до видов современных мегаполисов и фантастических пейзажей», — отметила директор картинной галереи Галина Фалалеева.
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