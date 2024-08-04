В Свердловской области создадут фильм об истории казачьей культуры

В ноябре-декабре 2024 года состоится премьера фильма о казачьей культуре в Свердловской области. Об этом сообщили в хуторском казачьем обществе «Арамильская слобода», сообщает «Культуромания».





По словам заместителя атамана общества Анастасии Пономаревой, картина будет носить познавательный характер с акцентом на исторические события.





«Историю своей малой Родины нужно знать обязательно, как фундаментальный момент для того, чтобы уже строить свое будущее», — сказала она.





Премьера картины пройдет в Екатеринбурге, а также в парке «Арамильская слобода» города Арамиль. Кроме того, фильм будет доступен для просмотра в социальных сетях, чтобы привлечь широкую аудиторию.









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