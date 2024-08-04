Премьера пространственной симфонии состоялась в Архангельской области

В рамках мультиформатного фестиваля «10 меридиан» в Архангельской области прошла премьера пространственной симфонии «Ау, это Север» композитора Олега Гудачева. Произведение было исполнено на берегу озера Боровое с учетом особенностей его прибрежного ландшафта, передает ТАСС.





Концепция пространственной музыки, к которой относится это произведение, основывается на использовании пространственно-звуковых эффектов, таких как эхо и особое расположение исполнителей. В данной симфонии звук взаимодействовал с окружающим пространством.





Олег Гудачев известен своими работами в области синтеза акустических музыкальных инструментов и современных технологий. За последний год его произведения были исполнены на таких площадках, как Московская и Санкт-Петербургская филармонии, ГЭС-2, Театр Наций, музей «Гараж» и Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ. Одним из его значимых проектов стала симфония «Автофония» для города Выкса, сочиненная из звуков 50 автомобилей и академической музыки, которая привлекла 8 тысяч зрителей.









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