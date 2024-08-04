В Пушкине открылся фестиваль, посвященный Первой мировой войне

В Пушкине стартовал военно-исторический фестиваль, посвященный 110-летию начала Первой мировой войны, передает ТАСС.





На фестивале можно увидеть макеты аэропланов начала XX века, предоставленные частными коллекциями. Особое внимание привлекли «Илья Муромец», созданный конструктором Игорем Сикорским, и «Фарман-16», принадлежавший авиационному отряду Гренадерского корпуса.





В зоне «Русская авиация» реконструировали часть полевого аэродрома Первой мировой войны. 3 августа с 14:00 до 18:00 под открытым небом демонстрировали фильмы об авиации начала XX века.





Фестиваль собрал более 100 реконструкторов из Москвы и Санкт-Петербурга. Для гостей были организованы шесть интерактивных площадок и выставок: «Российская авиация», «Окружение Великой войны», «Красный Крест в годы войны», «Узел связи», «Кавалерийский лагерь» и «Союзники России в Первой мировой войне».





Публика также могла ознакомиться с исторической техникой того периода и посетить исторические лагеря армий Великобритании, Германии, Австро-Венгрии и Российской империи у стен Ратной палаты.





Фестиваль также включал конные показательные выступления и интерактивные программы для детей.









Фото: скриншот Youtube