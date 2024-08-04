Воронежский «Театр равных» представит спектакль для людей с ментальными нарушениями

В сентябре 2024 года «Театр равных» начнет репетиции спектакля, адаптированного для людей с ментальными нарушениями. Руководит проектом режиссер Александр Сидоренко, основой для постановки послужат «Шутейные рассказы» Вячеслава Шишкова, сообщает ТАСС.





Проект реализуется в рамках гранта и будет включать 13 актеров из труппы театра, среди которых 8 человек с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Впервые в работе над постановкой примет участие хореограф, который будет учитывать физические особенности артистов с ОВЗ, что обеспечит новый уровень художественного исполнения.





Для упрощения восприятия адаптированная драматургия будет исключать сложные речевые обороты, а мизансцены — построены в максимально понятном ключе. Спектакль будет сопровождаться продуманными декорациями, костюмами, музыкой и светом, что создаст полноценную композицию. Основные темы постановки — взаимоотношения, сопереживание, любовь и дружба — будут переданы через сюжеты рассказов Шишкова.





Новый спектакль позволит теперь и в зрительном зале сохранить баланс обычного и особенного зрителя. По словам художественного руководителя театра Анны Гребенщиковой, большая часть мест на показы спектакля будет раздаваться бесплатно людям с ментальными нарушениями.









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