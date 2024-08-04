В Москве начался XX фестиваль «Пикник «Афиши»

В «Лужниках» начался фестиваль «Пикник «Афиши», который пройдет 3-4 августа, а затем переместится в Санкт-Петербург, где состоится 10-11 августа на Елагином острове. В этом году на пяти сценах выступят около 100 исполнителей, сообщает «Культуромания».





В рамках фестиваля пройдут концерты рок-группы «Аффинаж», LAB с Антоном Беляевым, рэперов Pharaoh, Хаски, Найка Борзова, Azizi Gibson, Brazzaville и других.





Помимо музыкальных выступлений, гости фестиваля смогут посетить выставки, творческие мастерские и экскурсии, а также поучаствовать в спортивных мероприятиях. Для посетителей будут доступны нетворкинг-зоны и образовательные лекции.





Последний раз «Пикник «Афиши» проходил в Москве в 2019 году. За годы существования фестиваля на его сценах выступали такие известные группы и исполнители, как «Ленинград», «Мумий Тролль», The Chemical Brothers, Pet Shop Boys и Franz Ferdinand.









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