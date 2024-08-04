Скончался заслуженный артист России Вячеслав Гилинов

Проект реализуется в рамках гранта и будет включать 13 актеров из труппы театра.
Помимо музыкальных выступлений, гости фестиваля смогут посетить выставки, творческие мастерские и эк...
Актер скончался 2 августа в возрасте 91 года.
Российские фильмы составляют около 30% от общего числа показов, но обеспечивают 83% кассовых сборов.
В главных ролях заняты воронежские актеры Вячеслав Гардер и Михаил Гостев, а также Милена Нестерова,...
Проект реализуется в рамках гранта и будет включать 13 актеров из труппы театра.
Помимо музыкальных выступлений, гости фестиваля смогут посетить выставки, творческие мастерские и эк...
Актер скончался 2 августа в возрасте 91 года.
Российские фильмы составляют около 30% от общего числа показов, но обеспечивают 83% кассовых сборов.
В главных ролях заняты воронежские актеры Вячеслав Гардер и Михаил Гостев, а также Милена Нестерова,...
Выставка «Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой» представляет творения Кардена для балетов «Ан...
Основной темой проекта стала история усадьбы «Ивановка».
С начала сезона летние кинотеатры привлекли более 20 тысяч зрителей.
В числе главных исполнителей первого дня — Хмыров, Линда и Дмитрий Маликов.
Из-за текущих международных трудностей количество участников выставки ограничено до десяти человек.
В экспозиции представлены лучшие снимки победителей медиапроекта.
На выставке представлены фотографии знаковых мест столицы Казахстана, включая мост Архар, центральну...
Он служит местом сохранения наследия великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.
Режиссеры выбрали самые разные локации: локомотивное депо завода «Красное Сормово», старинную гостин...
Инициатива осуществляется в сотрудничестве с мэрией Москвы и министерствами иностранных дел Казахста...
Среди актеров сериала дебютировала олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, сыгравшая свою первую ...
Обширные исследования исторических документов и экспедиции на освобожденные территории стали основой...
Программа сосредоточена на уличных площадках, поэтому посещение мероприятий можно будет совместить с...
Фестиваль открылся выступлением оркестра баянистов и аккордеонистов «Маэстро» под руководством Андре...
С 1 августа по 8 сентября парк примет фестивали «Культурный город» и «Город света».
04.08.2024