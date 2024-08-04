Скончался заслуженный артист России Вячеслав Гилинов

Вячеслав Гилинов, заслуженный артист России, актер Театра им. Гоголя, скончался 2 августа в возрасте 91 года, сообщает ТАСС.





Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким, друзьям актера.





Вячеслав Гилинов родился 11 июля 1933 года, окончил Театральное училище им. Б. Щукина в 1961 году, после чего начал свою карьеру в Театре им. Гоголя. В 1984 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.





Гилинов стал известен благодаря своим ролям в таких телесериалах, как «Остановка по требованию», «Моя прекрасная няня», «Кухня».









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