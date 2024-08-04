Объем российского рынка кинопроката достиг 29 млрд рублей — Ольга Любимова

По данным министра культуры Ольги Любимовой, за первые семь месяцев 2024 года российский кинопрокат собрал 28,7 млрд рублей. Российские фильмы составляют около 30% от общего числа показов, но обеспечивают 83% кассовых сборов, передает ТАСС.





«За семь месяцев 2024 года объем рынка кинопроката Российской Федерации составил 28,7 млрд рублей, кинотеатры страны посетили 80,9 млн зрителей», — отметила министр.





Фильмы, произведенные в азиатских странах, составляют 24% всех иностранных релизов в России по итогам первых семи месяцев 2024 года. По сборам и количеству зрителей эта доля составляет 18% от всех иностранных релизов текущего года.





Министр также добавила, что интерес к азиатскому кино растет. В 2023 году их доля составляла 10% по сборам и зрителям от иностранных фильмов и 18% по количеству фильмов.





Фильмы, произведенные в странах Азии занимают свою нишу на российском рынке кинопроката и могут стать отличной альтернативой североамериканским и европейским картинам, считает Ольга Любимова.









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