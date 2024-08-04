Во Владимирской области завершился основной блок съёмок «Палаты № 6»

Режиссер Эдуард Жолнин, известный по работам «Земун» и «Анжелюс», завершил основной этап съемок фильма «Палата № 6», сообщает «Российская газета».





По словам Жолнина, идея экранизации пришла к нему с первых строк чеховской повести. Он представлял себе сцены через образы зелени, крапивы и зарослей, которые можно превратить в сад. Режиссер отметил, что его уникальный киноязык, развивавшийся в предыдущих работах, в новом проекте достигнет своего апогея, придавая фильму неповторимый стиль.





«Чехов дает большую свободу в интерпретации материала, но в этом тексте заложен конкретный диагноз больному миру; задача фильма — проговорить этот диагноз и предложить терапию, лечение. Я хочу, чтобы у нас получился фильм-ребус, который будет интересно разгадывать зрителю,» — говорит Жолнин.





В главных ролях заняты воронежские актеры Вячеслав Гардер и Михаил Гостев, а также Милена Нестерова, Анатолий Гущин и Алексей Морозов. Впереди у съемочной команды работа в московском бункере, Петербурге и на озере Баскунчак.









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