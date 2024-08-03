Музею-заповеднику «Тарханы» исполнилось 85 лет

Сегодня отмечается 85-летие музея-заповедника «Тарханы», который служит местом сохранения наследия великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, сообщается в ТГ-канале Министерства культуры России.





Посетители могут прогуляться по живописным аллеям усадьбы, заглянуть в исторический господский дом и ознакомиться с уникальной коллекцией предметов, которые принадлежали поэту и его семье. Особенно интересным для гостей является посещение Спасо-Преображенской церкви, где был крещен Михаил Лермонтов.









На плотине усадьбы пройдет викторина «Тарханам — 85», фольклорный коллектив музея выступит на газоне перед административным зданием, а у дома ключника «ключница Дарья» расскажет о развитии музея. Также в Детском центре будут проводиться мастер-классы по изготовлению куклы-оберега «Птица Радость».





Заключительным аккордом праздника станет спектакль «Лермонтов. Я к вам пишу...», который является частью проекта «Золотой век», отмеченного всероссийской поэтической премией имени Андрея Дементьева.









Фото: скриншот Youtube