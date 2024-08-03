Видеопроект «Возвращение Дома» представлен Студией Ивана Старостина

На официальном сайте Московской консерватории был представлен документальный видеопроект «Возвращение Дома», созданный Студией Ивана Старостина. Основной темой проекта стала история усадьбы «Ивановка», связанная с известным русским композитором Сергеем Рахманиновым.





Усадьба «Ивановка» была основана в середине XVIII века Иваном Александровичем Сатиным и продолжила развиваться при его сыне Александре. В этом доме Рахманинов провел часть своей жизни, но в 1919-1921 годах усадьба была полностью уничтожена во время крестьянского восстания.





В 1971 году на месте утраченной усадьбы появилась школа, и преподавателем там стал Александр Иванович Ермаков. Его работа сыграла ключевую роль в восстановлении памяти о доме Рахманинова и его культурной ценности.





Летом 2024 года усадьба вновь стала центром культурной жизни, когда композитор Андрей Иштванович Микита написал пьесу «Возвращение Дома. Рапсодия на тему сирени», посвященную Александру Ермакову. Музыкальное произведение, отражающее темы русского подвижничества и культурного возрождения, будет впервые исполнено 21 сентября 2024 года в Музее-заповеднике С.В. Рахманинова «Ивановка».









Фото: скриншот Youtube