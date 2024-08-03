Мэр Москвы рассказал о кинотеатрах под открытым небом в парках города

В Москве функционируют десять уличных кинотеатров, предоставляющих возможность смотреть фильмы под открытым небом, сообщает Сергей Собянин в своем ТГ-канале.





Традиция уличного кинопросмотра в Москве имеет долгую историю, начиная с 1920-х годов, когда в Саду имени Баумана появился один из первых таких кинотеатров. На текущий момент кинофильмы можно посмотреть в различных парках города, включая знаменитую сцену «Ракушка».





На протяжении более десяти лет сеансы кино проходят на главной сцене Таганского парка. В Олимпийской деревне показы фильмов организованы даже в дневное время, а в Бабушкинском парке, помимо кинопоказов, проходят обсуждения увиденных фильмов.





Кинотеатры действуют также в парках «Фили», «Ангарские пруды», «Сокольники», Измайловском и Перовском. Недавно добавлена новая площадка в зоне отдыха «Покровский берег».





С начала сезона летние кинотеатры привлекли более 20 тысяч зрителей.









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