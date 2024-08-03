Ярославская область принимает музыкальный фестиваль с участием звезд рока и поп-музыки

В Ярославской области начался музыкальный фестиваль «Летчик», проходящий на поле Да!ча под Переславлем-Залесским, сообщает «Российская газета».





В этом году фестиваль привлек внимание поклонников рока, хип-хопа, фолк-рока и музыкантов из 90-х.





В первый день, 2 августа, на сцене фестиваля выступила группа Mouse In Da Chaos из Донецка. Их музыка, соединяющая хэви-метал и инди-синти-поп, привлекла внимание зрителей. Позже свою программу представила группа Salvador из Владимира, известная своим участием в фестивале «Нашествие» и в записи саундтрека к фильму «Черные молнии» Тимура Бекмамбетова.





В числе главных исполнителей первого дня — Хмыров, Линда и Дмитрий Маликов.





Между концертами гости могут попробовать полет на воздушном шаре, посетить ярмарку с эксклюзивными товарами, одеждой и изделиями ремесленников из Ярославской и Московской областей. Также запланированы исторические реконструкции с участием воинов и лошадей.





3 августа программа фестиваля будет еще более насыщенной. В этот день на сцену выйдут этно-группа «Дети Picasso», Алена Свиридова, группа «Гудтаймс», Пелагея, Gayazov Brothers и Биртман. Завершит фестиваль Нейромонах Феофан.









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